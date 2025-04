"Snažno podržavam da naša zemlja bude suverena i da institucije funkcionišu, ali ne podržavam da funkcionisanje institucije A, B ili C, vršimo na način tako što ćemo urušiti instituciju D. To je jedna vrsta licemerja, dvostrukih standarda i to, po mom mišljenju, ne vodi ka rešenju problema! Takođe, ne podržavam targetiranje bilo koga ili neakademska ponašanja kao što je to bilo na Pravnom fakultetu protiv vašeg uvaženog gosta (profesora Vladana Petrova, prim.aut.) ! Ako želimo bolju državu, mi sami moramo biti bolji i ne smemo dozvoliti da podlegnemo određenim kratkoročnim ciljevima", rekla je prof. dr Arsić Arsenijević.