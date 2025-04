Tek nakon što se prof. Đokić uplašio da će BU izgubiti autonomiju, a i on upravljanje istim, a profesori su već ostali bez plata, rektorat Univerziteta u Beogradu konačno je pozvao studente svojih fakulteta da se vrate na predavanja, ekskluzivno saznaje Kurir.

"Gubitak godine i potencijalno svih prava povezanih s tim, problemi vezani za upis nove generacije, uz posledice koje bi trpele sve institucije u sistemu obrazovanja u Srbiji, počev od predškolskog obrazovanja, potencijalni gubitak nacionalne/međunarodne akreditacije, što bi urušilo kredibilitet državnih visokoškolskih ustanova, problemi u domenu redovnog poslovanja za ispunjenje nekih studentskih zahteva biće potrebno više godina - navodi se u svojevrsnom non-pejperu koji je poslat iz rektorata Univerziteta u Beogradu, a do kojeg je došao Kurir.

"Druga forma protesta bi mogla da podrazumeva sledeće: hibridni model nastave (realizacija nastave u onlajn formatu uz vežbe na fakultetima), prilagođen raspored časova, odnosno prepodnevni i popodnevni termini s pauzom od 11.30 do 14 časova, usklađen raspored nastave na fakultetima u sastavu BU, realizacija ispitnih rokova na način koji najbolje odgovara nadoknadi odloženih termina, organizovanje u kontinuitetu ispita s najmanje sedam ispitnih termina do završetka godine, mogućnost pomeranja početka naredne školske godine do polovine oktobra ili početka novembra 2025.