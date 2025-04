Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon je, u intervjuu za francuski medij Frontières, govorio o životu Srba na Kosovu. On je ukazao da danas Srbi čine oko pet odsto stanovništva Kosova, dok su pre jednog veka, kaže, bili većinski narod.

On je naveo da Srbi sada žive u enklavama (jedna ulica, četvrt, grupa kuća...) sa jednim uporištem na severu Kosova oko Mitrovice. Navodi i da se poslednjih godina represija pojačala policijskim kontrolama, hapšenjima i proizvoljnim zatvaranjima.

"Ja sam lično bio zaustavljan bez razloga od strane albanske policije i zabranjivan mi je ulaz na teritoriju iako sam vodio redovnu humanitarnu akciju od 2004. godine. To nije sprečilo moju organizaciju, Solidarnost Kosovo, da nastavi sa radom, ali cilj takozvanih kosovskih vlasti bio je da prekinu humanitarnu pomoć i još više izoluju srpsko stanovništvo. Pritisak na srpsku manjinu se takođe pojačava na političkom i administrativnom planu, sa merama koje imaju za cilj da prekinu sve veze sa Beogradom. Srpske obrazovne i zdravstvene ustanove su ugrožene, nastavnici i lekari koji rade u ovim institucijama su pod stalnim pritiskom, a ograničenja su postavljena na finansijska sredstva koja dolaze iz Srbije. Ovim zvaničnim represijama treba dodati i progone od strane albanskog stanovništva koje deluje nekažnjeno", rekao je Arno Gujon.

On kaže da preostali Srbi žive pod stalnom pretnjom progona i nasilja i da mnoge porodice svakodnevno trpe poniženja, napade, višestruke provale, čak i pokušaje trovanja.

"Srpska Vlada je uspela da održi određene civilne strukture: bolnice, škole, socijalnu pomoć. Međutim, ove ustanove su sada direktno napadnute od strane albanske policije na Kosovu i Metohiji. Centri za socijalnu pomoć su zatvoreni, bolnice pretresane. Albanci na Kosovu smatraju ove institucije ilegalnim, iako one postoje oduvek. Naravno, to nas ne zaustavlja i nastavljamo da pružamo podršku", navodi on.