Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, koja je najavila posetu Srbiji do kraja meseca , poručila je da pažljivo prati situaciju u našoj zemlji, uključujući blokadu RTS, ukazujući da novinari imaju pravo da neometano rade. Sagovornici Kurira pak nisu uvereni da će po pitanju blokade medijskog javnog servisa poslati oštru poruku jer, ističu, EU ima druge zamerke na našu zemlju, poput neuvođenja sankcija Rusiji, a koje će biti u prvom planu.

"Što se tiče RTS, ne verujem da će poruka biti drugačija od one koja je već poslata... Ne treba pak očekivati previše oštru poruku jer su se oni uvek trudili da to budu neutralne poruke, te da ne staju na neku od suprotstavljenih strana. Pogotovo imajući u vidu da imaju ozbiljne zamerke na našu stranu jer odbijamo da uvedemo sankcije Rusiji, te će to biti jedan od ključnih razloga što neće biti oštre poruke za deblokadu RTS", smatra Graovac.