On je za Tanjug rekao da blokada RTS-a i činjenica da nema regularnog programa, što nije bio slučaj ni za vreme NATO agresije 1999. godine, ukazuje na to da postoje dva faktora - blokaderi kao spoljašnji faktor i unutrašnji faktor, prenosi Blic.

Petrov je istakao da bez rukovodstva jedne organizacije iznutra ne može da dođe do ovakve paralize u radu institucija kao što su univerziteti i RTS, koji su stubovi društva Srbije.

Komentarišući to što je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sinoć upozorila da je blokada RTS-a krivično delo, Petrov je rekao da je Brnabićeva navela samo jedno od brojnih potencijalnih krivičnih dela koja se vrše takvim aktima nasilja kao što je organičavanje ili uskraćivanje slobode kretanja, prava na rad, dostojanstva kao temeljnu vrednost ustavnog poretka, koja se čine na skupu koji nije prijavljen i koji je samom tom činjenicom potencijalno nemiran skup.

Iako su sve to akti nasilja i određene aktivnosti koje zaslužuju pažnju nadležnih organa, u smislu kvalifikacija za određena krivična dela, Petrov je rekao da je problem to što su nadležni politički organi u toleranciji i popustljivosti došli do tačke gde se sada postavlja pitanje kada konačno dosledno primeniti pravo.