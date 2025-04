Više nema nikakve dileme da je politička dimenzija studentskih blokada dominantna u vođenju svih akcija blokadera. Na red je došla politička artikulacija onoga što se javnosti već više od pet meseci prikazuje kao studentski bunt, a to će očigledno biti izborni paket koji spremaju plenumaši i profesori sa političkim ambicijama, koji ih podržavaju .

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je juče da oni planiraju da naprave novi G17 plus .

"Samo će se to sada zvati inicijativa 60 i tu bi trebalo da bude valjda 190 studenata blokadera da prave studentsku listu, pošto im nije prošlo ovo oko prelazne vlade, što sam vam lepo rekao da neće proći", rekao je Vučić.

"ŠTA TI JE IRONIJA" Brnabić o planovima studenata blokadera: "Svi putevi nekako vode do baš te predmetne nenadležne institucije sa kojom oni odbijaju razgovor!"

Politika "ŠTA TI JE IRONIJA" Brnabić o planovima studenata blokadera: "Svi putevi nekako vode do baš te predmetne nenadležne institucije sa kojom oni odbijaju razgovor!"

"Kao profesor prava ne mogu da kažem da zabranjujem političku delatnost studenata, ali se ona mora vršiti u skladu sa Ustavom i zakonom. To znači da se sve te aktivnosti moraju odvijati van fakulteta i univerziteta. U suprotnom, dolazimo u jednu od najparadoksalnijih situacija, a to je da univerzitet koji bi svojom autonomijom trebalo da brani akademsku zajednicu od uticaja svake politike postaje centar političkog organizovanja i delovanja. To je takav demokratski pravni nonsens da našu državu stavlja pred ozbiljan ispit. Hoćemo li biti demokratska i pravna država koja će garantovati autonomiju univerziteta, ili ćemo biti poludržava u kojoj će univerzitet ostati neka paradržavna institucija", upozorava Petrov.