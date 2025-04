KO ĆE ODGOVARATI ZA BLOKADU TELEVIZIJE? Krivični zakon jasan: Blokada RTS nije protest već krivično delo! Za to je predviđena kazna, uključujući i zatvor

"Upravo zato što dobro pamtimo cenu rata i cenu podele. Zato se zalažemo za dijalog, mir i stabilnost u našem regionu, kao i na čitavom evropskom kontinentu i svetu. Srbija je dosledna, pouzdana i miroljubiva. U tome leži naša snaga, to je zrelost i pokazuje našu odgovornost", rekla je Brnabić.

"Jajinci su bili jedno od najvećih stratišta u Evropi, gde je za nekoliko godina život izgubilo više od 80.000 Srba, Jevreja, Roma i antišafista drugih nacija. To je tragedija koju je nemoguće razumeti, alfi moramo je pamtiti. Sećanje na Jajince je odgovornost da ne dozvolimo da se nešto takvo nikada ne ponovi", naglasila je Brnabić.

Dodala je da to nije politika, već dužnost i poštovanje.

"Na žalost, živimo u vremenu kada se nekad tiho, ali uporno relativizuje ono što ne sme biti relativizovano. Žrtve se zaboravljaju, čutanje postaje zvaničan stav. To nisu slučajnosti, to su upozorenja svima nama. Mi svi moramo biti glasni u odbrani istorijske istine, ne radi prošlosti, već radi dece koju učimo šta je dobro, a šta zlo. Srbija to čini mirno i odlučno, bez revanšizma i mržnje sa svešću da nema kompromisa kada je reč o istini", rekla je Brnabić.