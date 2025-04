Vuletić je podsetio da ovo nije prvi razgovor predstavnika vlasti i predstavnika univerziteta s obzirom na to da su razgovori vođeni oko četvrtog studentskog zahteva, i da su bili efikasni i uspešni.

"Ovo je jedna drugačija situacija, razgovori su najavljeni iako u javnosti nije bilo mnogo reči o tome šta će tačno biti tema. Činjenica jeste da svi očekujemo da je ključna tema nastavak i normalizacija nastave, da li će to i biti ostaje da se vidi", dodao je profesor Vuletić i dodao da iako se nada da će nakon ovih razgovora doći do normalizacije nastave, da nije siguran u to, jer smatra da će u redovima proširenog Rektorskog kolegijuma biti revolucionarnih dekana koji će se zapitati "u čemu je onda bio smisao šestomesečne blokade".