Žalim zbog smanjenih prognoza jer razumem šta to znači. A, istovremeno baš to Nikezić ne razume jer mu dobrobit javnih finansija i životni standard građana nikada i nisu bili u fokusu.

Žalim što ekonomija zemlje trpi bezobrazluk i bezobzirnost srpske opozicije i beskrupuloznih političara kakvi su pomenuti. Jer, mnogo je rada, godina i truda tokom bolnih reformi u protekloj deceniji uloženo da dođemo do ovih stopa rasta, do kontrolisanog i bezbednog nivoa javnog duga, do makroekonomske stabilnosti. Koliko je to teško kada vam je polazna tačka bankrotirana zemlja, zna svako ko se iole razume u ekonomske tokove jedne države.