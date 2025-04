- Profesor Đokić je svestan da je ceo BU u ogromnom problemu, da će fakulteti ostati bez novca i finansiranja, što od države, što od samih studenata, a da je obnova godine više nego izvesna. On želi po svaku cenu da izbegne obnovu godine i odavno bi pozvao na povratak na predavanja, samo da se nije plašio optužbi i reakcija studenata blokadera da ih je izdao i prodao. Situacija se menja i na Rektorskom kolegijumu, pa ga tako većina dekana sada podržava u odluci o prestanku blokada. Međutim, problem je što se svi plaše da baš njihov fakultet bude prva visokoškolska ustanova BU koja će prekinuti blokade. Oni smatraju da to treba da objavi Đokić, a on se najbližim saradnicima žalio da mu je dosta svega, a ponajviše toga da samo on snosi odgovornost za sve što se dešava - kaže dobro obavešten izvor Kurira i objašnjava: