"Posle šest meseci je jasno da zahtevi moraju da budu artikulisani na drugi način. Mislim da je to jako važno, da je to jako dobro, da su se studenti aktivirali kao građani koji žele nešto da postignu. Ali naravno, politička artikulacija zahteva i delovanje koje je u skladu sa zakonima. Političko delovanje nije dozvoljeno na fakultetima, ali to ne znači da studenti ne mogu i ne moraju da imaju svoj stav. Tako da se sada samo postavlja pitanje implementacije", rekla je Popović.