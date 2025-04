"Na taj način neće rešiti ništa već će samo stvoriti još veći otpor okupaciji. Bonska ovlašćenja su blef koji bi trebalo da omogući nametanje određene volje. To blefiranje traje od Bonske konferencije i nastavlja ga Šmit koji poručuje da srpski narod ne može imati ništa, što oni ne dozvole. Misli da može samovoljno da uništi međunardoni sporazum i da su mu Srbi za vežbalište. Bili smo to i za Hitlera", kazao je predsednik RS.

"Nema ustavnog osnova da BiH ima sud i tužilaštvo, to je formirala međunarodna zajednica da se obračunava upravo ovako sa izabranim političkim predstavnicima srpskog naroda. Muslimani su to prihvatili jer se radi protiv nas. Ali, to je nama poruka da se s njima ne može. Nemoguće je da se u 30 godina nije pojavio nijedan musliman da se suprotstavi urušavanju suvereniteta BiH. Kako je to moguće? Stranci u Sarajevu slušaju muslimane, a opozicija iz Srpske je plašljiva, te se zato udara na rukovodstvo RS i vladajuće stranke. Stevandić smatra da je 'mali nacistički potomak' Šmit juče doneo odluku u kojoj je napisao da o njoj ne može da raspravlja sud, što potpuno korespondira sa nacističkim dekretima kojima su ustanovljeni koncentracioni logori", istakao je Dodik.