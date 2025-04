"Kad već ne može da postane premijer, jer za to nema glasove, Kurti je odlučio da postane poštar. I to u srpskim opštinama Zvečan i Leposavić. Očiglednu frustraciju zbog manjka glasova u parlamentu Kurti želi da leči pojačanom srbofobijom i današnjom safari turom u Leposaviću i Zvečanu gde ga je narod maksimalno ignorisao, a on uz desetine specijalaca brže bolje pobegao nazad u Prištinu", navodi se u saopštenju.