"Onaj ko misli da je ovo Vučić iz 1999. godine, on se vara. Vučić iz 1999. godine nikad ne bi mogao da osvoji vlast 2012. godine. Onaj ko misli da može da obori taj režim na način na koji je oboren Miloševićev režim, takođe greši", kazao je on.

"Došli smo do toga da imamo rektora, gospodina Đokića, koji je stao uz studente a da za to nije imao podršku ni svog rektorskog kolegijuma. Jer nismo znali koje studente. Onda je posle toga u više navrata podržao blokade, da bi onda kada se postavilo pitanje da li će biti isplaćivane plate za mesece u kojima se ništa nije radilo on stavio svoj potpis na jedno pismo. I ne samo on, nego i neki mnogo ekstremniji dekani koji pripadaju tom kolegijumu, u kome stoji da mi ne možemo da radimo jer nam ne daju studenti. Koliko sam čuo preko medija, nešto slično je rekao i u policiji. Onda neće da se vidi s predsednikom Republike, neće da se vidi s predsednikom Vlade, a sad se video s predsednikom Vlade", istakao je profesor.