"Pitaću je da li su evropske vrednosti to da se čovek linčuje na ulici. Koga danas briga šta kaže većina? Važno je samo šta misle oni koji se ponašaju kao da su nadljudi, kao da su jedini koji imaju prava, dok mi ostali nemamo ništa. To smo videli u Nišu, gde su ljudi linčovani - šestoro ih je teže povređeno, a protiv napadača se vode postupci. Isto smo videli i juče u Novom Sadu. To više nije bila sloboda okupljanja, već direktna zabrana rada fakulteta, a ko se usudio da kaže da fakultet sme da radi, bio je meta linča", navela je Brnabić.

"Oni su pravili poternice ljudi zaposlenih na RTS-u. Ja ću ištampati i poternice danas da pokažem Marti Kos. Da pitam je li to to što vi podržavate? To je ta sloboda medija. To je sloboda izražavanja. Dakle, oni su zabranili i slobodu govora. Oni su zabranili slobodu medija. To smo videli ispred RTS-a. To smo videli ispred Informera. Zabranili. Nema. Nama se ne sviđa vaša uređivačka politika - ima da vas nema, zato što su blokaderi to rekli. Jesu li to te evropske vrednosti", navela je Brnabić.