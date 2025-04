Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić smatra da je od početka studentskih protesta i blokada bilo jasno da iza njih stoje politički ciljevi i da to što šest meseci od njihovog početka deo studenata u blokadi traži formiranje prelazne vlade, a sada i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, to samo potvrđuje.

Na pitanje da li postoji koordinacija između opozicije i studenata blokadera oko iznošenja ovakvih zahteva, on ocenjuje da ne postoji jer, kako objašnjava, studenti traže da se raspišu izbori, a ne traže izborne uslove što je bila glavna primedba opozicije godinama unazad, s obrazloženjem da uslovi nisu dovoljno fer da bi se održali pošteni izbori.

Politika

Na pitanje kako objašnjava to što su neke opozicione stranke do sada sve vreme bile protiv izbora, poput Narodnog pokreta Srbije, a njihov lider Miroslav Aleksić sada izjavljuje da je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jedino rešenje za izlazak iz krize, Gajić kaže da se tu ne radi o koordinaciji, već da je "izjava Aleksića pokušaj da se ide niz dlaku studentima i da se podrži ono što oni traže".

On podseća i na to je da je do pre neki dan "sa istih tih mesta tražena ekspertska vlada, prelazna vlada, vlada društvenog poverenja kao rešenje za izlazak iz krize, a da su od toga svi odjednom odustali", što ocenjuje kao "političko amaterske greške u hodu".