" Što se nas tiče, naš državni vrh je ponovio da je članstvo u EU naš spoljnopolitički prioritet i naš glavni zadatak. EU računa na proširenje jer je to njen geostrateški interes . Što se tiče Marte Kos, mislim da ona stoji iza jednog koncepta koji kaže sledeće: trebalo bi da se izabere REM , trebalo bi da se usvoji set medijskih zakona, trebalo bi da se sredi birački spisak i biračko zakonodavstvo po preporukama ODIHR, jer bi se na taj način relaksirali odnosi, spustile postojeće političke tenzije i stvorili uslovi za neke buduće izbore. Kad bi ti izbori bili, to ćemo videti. To sad zavisi od tog političkog razvoja događaja. Ali EU računa na proširenje Crne Gore, Albanije i Srbije i u tom smislu ona želi da se situacija relaksira u Srbiji kroz institucionalne reforme u samoj Srbiji koje bi doprinele smirivanju političke situacije i kasnije održavanju izbora u određenom roku ", objašnjava Zečević.

"Srbija je odgovorila da će ona to da sprovede. Međutim, EU sad podseća da smo imali načelni dogovor u decembru i da evo do sada REM nije izabran. Ponovo se otvara nova procedura vezana za REM. Ostaju i preporuke ODIHR i biračko zakonodavstvo, kao i set medijskih zakona koji oni očekuju da mi usvojimo. Znači to još nismo završili a to su neki naši stavovi i obećanja još iz decembra. Prema tome oni kroz to sad žele da mi to ispunimo, pa da se kroz to spusti politička tenzija. čime će biti relaksirana situacija i da se kasnije onda stvore uslovi za neko političko razrešenje na izborima", kaže Zečević.