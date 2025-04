Ministarka je istakla da javnim pozivima i izjavama privrednika koje su obišli i posetili prethodnih nedelja, država želi da pozov i afirmiše sve one druge privrednike kod kojih nisu konkretno došli na adresu te da će se potruditi da dođu kod većine njih.

"Želimo da ih pozovemo i da na ovaj način shvate obećano- ispunjeno. U direktnom razgovoru saznali smo šta je to što je privrednicima neophodno u odnosu na prilike, koje se tiču i samog tržišta, koje je u određenom delu ugroženo, poput nemačkog. Naše kompanije se okreću ka nekim drugim tržištima, neophodno je da razviju svoja poslovanja u nekom drugom smeru. Mi ih afirmišemo i pomažemo u tome. Ova konkretna dodela ugovora i javni poziv služi tome da pozovemo sve privrednike da se jave na aktuelne konkurse", izjavila je Mesarović.

"Godine 2012. zemlju smo zatekli sa čak 25,9 posto nezaposlenosti. Nije bilo lako tokom ovih godina privući sve strane direktne investicije, ostvariti takav privredni rast i naš fokus je na očuvanju privrednog ambijenta i privlačenju direktnih investicija. Borimo se da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi i uverena sam, pored pokušaja nekih da zaustave našu zemlju, da ćemo to ove godine uspeti".

Ministarka se osvrnula i na najavljenu novu poseta Donalda Trampa Mlađeg našoj zemlji, ocenivši da to znači mnogo za Srbiju.

"On je to i javno podelio i sigurna sam da će saradnja sa američkom administracijom, ali i konkretna saradnja u privredi kada su u pitanju naše i američke kompanije, u narednom periodu samo rasti. Ono što je važno da je američka administracija na dva meseca pomerila odlaganje primene sankcija kada je u pitanju naša naftna industrija i to potvrđuje činjenicu koliko jake odnose ima predsednik Vučić sa američkom administracijom. Svi sa nestrpljenjem očekujemo i njihov susret", zaključila je Mesarović.