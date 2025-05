"Ono što me je jako iznenadilo oko svega ovoga, to je ta uniformisanost. Dakle, to što su dobijali iste pice, iste vode, jasno je da je organizator u početku bio strani, pa je posle toga preuzela neka franšiza odavde. Ti koji su peglali kartice u Ikei kupujući dušeke za 15. mart, očekujući da će tamo ostati danima", kazao je on.