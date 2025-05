Advokat Darko Dedović rekao je da predlog Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda , koji je juče ušao u Skupštinsku proceduru, predstavlja efikasan način i garant države da će svaki izvršni poverilac, odnosno dete, biti siguran i dobijati sredstva u slučaju da dođe do zastoja u naplati alimentacije.

"Izvršni poverilac imaće određenu sigurnost od strane države. Njemu će država da isplaćuje iznose, izdržavanja koja izvršnom poveriocu pripadaju, za sve to vreme dok se sam postupak ne završi. A čitav rizik na neki način preuzima država, što nema veze sa izvršnim poveriocem. Država stupi kao izvršni poverilac, pa ima pravo od izvršnog dužnika da namiri to šta je plaćala za izvršnog poverioca sa sve kamatom", rekao je Dedović.

Dodao je da ti doprinosi ne mogu biti manji od sume izdržavanja koja je određena od strane zakon a, kao i da će biti plaćani izvršnom poveriocu, sve do trenutka dok javni izvrštelj ne izvrši naplatu.

Advokat pojašnjava da je do sada bila praksa da svaka osoba koje je poverilac izdržavanja, faktički ima dve opcije koje može da iskoristi u slučaju da joj se ne plaća izdržavanje koje je utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom ili sudskom poravnanjem.

Međutim, kako kaže, najveći problem je to što osobe koje su izvršni dužnici uglavnom nemaju sredstava za izdržavanje te zato i ne plaćaju alimentaciju.

Advokat kaže da u tim slučajevima javni izvršitelj prvo gleda da li ima novca na računu izvršnog dužnika, a ako to nije slučaj, onda ocenjuje vrednost pokretne imovine i stavlja ih na javnu licitaciju.

Prodaja stvari može biti dugotrajan proces budući da je uglavnom reč o starim stvarima koje niko neće da kupi, što vodi dalje do neizvesnosti da li će uspeti da se izvrši naplata tim putem, a izvršni poverilac ima i drugu opciju - kroz krivični postupak podnošenjem krivične prijave nadležnom tužilaštvu, napominje on.

Dobra strana podnošenja krivične prijave, naglasio je, jeste to što su po pravilu, ti postupci hitni, imajući u vidu da se u njima uglavnom radi o maloletnicima.

"Ukoliko se dođe do samog kraja, to jest do osuđujuće presude, sud ima opciju da izrekne uslovnu osudu okrivljenom i da naloži okrivljenom da u određenom roku uplati iznos izdržavanja i da nastavi da plaća kako redovno treba da plaća, ili u suprotnom njemu preti kazna zatvora", pojašnjava advokat.