"On je čovek koji nam je bio potreban u ovom trenutku, potreban srpskoj politici, miran, staložen, ozbiljan, čovek dijaloga, kompromisa, ali nije neko kime možete da manipulišete. Verujem u njegove sposobnosti, smatram da su verovatno teški razgovori, na momente mučni jer vi morate da razgovarate sa ljudima koji su odlučili da suspenduju Ustav i zakone Srbije", kazala je Brnabić.

"Nadam se da će doći do rešenja, ako ne dođe, rektor i dekani će ostati zapamćeni kao neko ko je uništio univerzitet u Srbiji", kazala je Brnabić.

Ona je primetila da je juče glavna vest u opozicionim medijima bila da je ministarka spoljnih poslova Austrije dočekala studente blokadere koji trče do Brisela i koji se ponose time što neće da razgovaraju sa legitimno izbranim predsednikom Srbije ili Vlade Srbije.

''To je bila jedna opšta blokaderska sreća i radost, jedno zadovoljstvo zato što su videli ministra spoljnih poslova Austrije. I onda pomislite, pa čekajte, vi u vašoj zemlji se ponosite time što nećete da pričate sa legitimno izbranim predsednikom Srbije, sa predsednikom vlade, ponosite se time što nemate nikakvu komunikaciju sa Narodnom skupštinom, a istovremeno biciklate do Strazbura da bi se videli sa bilo kim iz Evropskog parlamenta koji ima 719 poslanika, a oni su se videli sa troje i bili presrećni. Važnost toga je nula, ali njima je to važno'', rekla je Brnabić.