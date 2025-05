Okupljanje za 1. maj i slike poluprazne raskrsnice u centru Beograda trebalo bi da deluju otrežnjujuće za sve one koji gotovo šest meseci sprečavaju normalan život u Srbiji ili to podržavaju, jer je pokazana snaga blokadera, to jest slabost šačice njih bila toliko vidljiva da se postavlja pitanje kada će i oni sami da označe kraj. Ma kako su se neki mediji i aktivisti trudili da napumpaju ovaj skup, kroz zvanične brojke to izgleda bolno i surovo za blokaderski pokret. Povodom netačnih informacija o broju blokadera koji su se u četvrtak okupili ispred Vlade Srbije, oglasio se i MUP i izbrojao u piku 6.200 učesnika skupa.