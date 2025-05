Mali je rekao da se sa Vučićem čuo i da je on poručio građanima da se neće predati i da će nastaviti da radi.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je sinoć da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao sa Vojno-medicinske akademije nešto posle 17 sati i da je bila njegova želja da srpskoj javnosti prenese njegove reči da mu je bolje.

Mali je za RTS rekao da se sa Vučićem čuo sat vremena ranije i da je on poručio građanima da se neće predati i da će nastaviti da radi.

- Ljudi koji su poreklom zapadno od Drine, a rođeni u Beogradu, kao što je predsednik Vučić, njima je sramota da kažu da je neko pao. On je jak čovek, to je važno za građane Srbije, rekao mi je da mu je bolje. Dan, dva, tri dobio je naredbu da leži, da se odmori, što je samo po sebi problem, kao što znate, ali biće disciplinovan ovog puta. I ja se nadam njegovom brzom oporavku - rekao je Mali.

Dodao je da, kao što smo to čuli i od doktora Dragana Dinčića, to nije prvi put da se predsedniku to dešava, već četvrti.

- Ja mu stvarno želim brzo oporavak i s obzirom na to da mi je rekao da mu je bolje, da to bude moja poruka večeras svim građanima Srbije, da se neće predati, da neće ni na koji način dozvoliti sebi da ne radi. Tako da mislim da je to najvažnije - istakao je.

Mali je naglasio da je Vučić, čim je stigao u Srbiju, odmah otišao na VMA, da su svi čuli izjavu dr Dragana Dinčića i da samo on ima potpuni uvid u Vučićevo zdravstveno stanje.

- On je taj koji ima sve nalaze koji su vezani za njegovo zdravstveno stanje. Ne može sve da ide u javnost iz razumljivih razloga. Ali ono što je istina je da smo Suzana Vasiljević i ja, iako smo bili s njim u istoj prostoriji nismo videli situaciju istim očima ili na isti način kao što je on to video. On je rekao da je to trajalo par sekundi, ali ne, to je trajalo duže", rekao je ministar.

Foto: RTS Printscreen

On je istakao da su se dugo pripremali za sastanke na Floridi i da im je taj dolazak u SAD bio veoma bitan, imajući u vidu i geopolitičke tenzije, novu američku administraciju, tarife, sankcije prema Naftnoj industriji Srbije.

- Bilo nam je veoma važno da pokušamo da rešimo što veći broj tih problema sa kojima se suočavaju građani Srbije i koji su važni za ekonomski razvoj, budućnost naše zemlje u direktnom kontaktu. I sjajna prilika je upravo bila ta Nacionalna konvencija Republikanske stranke. S jedne strane, večera koju je priredio Donald Trump, gde je predsednik trebalo da prisustvuje. Mi smo se pripremali za taj neformalni razgovor između dva lidera. Taj razgovor trebalo je juče da se dogodi. Međutim, on se odjednom osetio jednostavno loše - objasnio je Mali.

On je, takođe, rekao da ne zna da li će predsednik Vučić 9. maja otići u posetu Moskvi za Dan pobede.

- Jedino što mogu da kažem, znajući njega, s obzirom da je čovek od reči, a dao je reč da će tamo biti, pretpostavljam, da će svoju reč i ispuniti, ali ja to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem - rekao je Mali za RTS.

Ukazao je da je poseta SAD bila dugo planirana i da je pored sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom trebalo da se održi i sastanak sa ministrom finansija Skotom Besentom.

- Mi smo trebali da imamo danas, ako se ne varam, sastanak i sa ministrom finansija Skotom Besentom, u organizaciji, zajedno sa našim prijateljem (Ričardom) Grenelom, da razgovaramo o onome što je važno za građane Srbije. Ministarstvo finansija SAD je ministarstvo koje, s jedne strane, reguliše davanje ili oduzimanje licence Naftne industrije Srbije (NIS) dakle, zaduženo je za skidanje sankcija NIS-u i ono je direktno zaduženo za tarife. Dakle, nama su tarife izuzetno važne - rekao je Mali.

Dodao je da je trebalo da taj sastanak bude pored sastanka sa Trampom, kako je rekao, "kruna posete".

- Dakle, da dođemo nazad u Srbiju sa rezultatima, da smo nešto uradili što je bilo konkretno za građane Srbije, što direktno utiče na njihov život - rekao je Mali i dodao da će biti ponovo prilika za razgovor, jer je trenutno predsednikovo zdravlje najvažnije.

Dodao je da je u ovom trenutku najvažnije da se predsednik Vučić oporavi i da se njegovo zdravstveno stanje reši.

Govoreći o telefonskom razgovoru koji je sat vremena ranije obavio sa predsednikom Vučićem, Mali je rekao da mu je Vučić tada rekao da treba da nastave da obilaze Srbiju.

- Ja sam mu rekao 'stani, malo lezi, Srbija će nastaviti da radi i da se gradi'. Mi se bavimo time. On obilazi okruge, mi ćemo nastaviti da obilazimo okruge. Imamo velike izazove spolja, imamo velike izazove iznutra, dakle, imamo pad ekonomske aktivnosti. Ne želimo ni na koji način da ugrozimo naš životni standard", rekao je Mali.

Dodao je da će nastaviti da grade lepšu budućnost za građane Srbije i da će se baviti međunarodnom izložbom Ekspo koja će se 2027. godine održati u Srbiji, ali i drugim projektima.

- Bolje nam je predsednik. To mi je rekao da prenesem svim građanima Srbije. Naređeno mu je mirovanje. On je otkazao sve aktivnosti i obaveze u narednih par dana. Kada se bude oporavio obratiće se javnosti - rekao je Mali.

Istakao je da je glavna poruka ''da će Srbija pobediti i da će predsednik Vučić pobediti i da nikada jače neće izaći iz ovoga''.

- Svaki izazov do sada smo pobedili, svaki problem smo rešili, zajedno ćemo proći i kroz ovo i moja želja je da se on što pre i što bolje oporavi. On ne može da se promeni - kada je Srbija u pitanju, on mora da ide 120 na sat ili 150 na sat, jednostavno taj stres i umor su ga sustigli. Idemo dalje i Srbija pobeđuje - poručio je Mali.

Ministar Mali je sinoć izjavio i to da evropski put ostaje strateško opredeljenje Srbije, najavljujući posete predsednika Evropskog saveta Antonija Košte i visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas Beogradu 11. ili 12. maja.

Mali je rekao za Dnevnik RTS-a, odgovarajući na pitanje o evropskom putu Beograda, da susreti sa evropskim liderima govore o imidžu i poštovanju koje je predsednik Vučić izgradio.

Foto: RTS Printscreen

Mali je rekao da bi se Vučić, ukoliko bi otišao u Moskvu 9. maja na proslavu Dana pobede u Drugom svetskom ratu, tamo takođe sastao sa svetskim liderima.

- Ako ode u Moskvu, dakle, tu je i predsednik Brazila, tu je i kineski predsednik, tu je i ruski predsednik, ovo juče je trebalo da bude i američki predsednik, dakle, ajde, recite mi, da li postoje neki lider u svetu koji se tako često viđa sa liderima najvećih svetskih i najmoćnijih sila na svetu? Pa nema. Dakle, to dovoljno govori i o njegovoj sposobnosti, i o imidžu koji je stvorio, i o poštovanju koje je izgradio, a ne samo njegovom, nego cele Srbije, jer on predstavlja svoju zemlju. Tako da, sa te strane, nakon njegovog povratka u narednih nekoliko dana, ja očekujem da se on u punoj snazi vraća svojim obavezama i sami ste rekli, i Evropska unija, i daleki istok, i daleki zapad, pa nama je to budućnost, dakle, nama je to put, strateški put i strateško opredeljenje - naveo je Mali.

Mali je sinoć, takođe, reagovao na pisanje pojednih medija o zdravstvenom stanju i povratku iz SAD predsednika Vučića, istakavši da će Srbija pobediti i da će predsednik Srbije pobediti i da treba da ih bude sramota.

- Poslednjih par sati od kada smo sleteli svašta sam pročitao u vestima. Oko toga da je on lažirao svoje zdravstveno stanje, kako bi izbegao susret sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, pa onda da to bude njemu izgovor da izbegne susret sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Video sam niz lešinarskih komentara raznih iz opozije i regiona koji se ismejavaju kada je njegovo zdravstveno stanje u pitanju, žele mu sve najgore. Moja poruka svima njima je - Srbija će pobediti, predsednik Vučić će pobediti - rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, Srbija nikada nije imala jačeg lidera.

- Nikada sa druge stane nismo imali veće izazove i spolja i iznutra, ali znajući njega, sve nas i građane Srbije, Srbija će pobediti i to je moj dogovor svima njima. Neka ih je sramota za sve ono što su komentarisali i pisali oko zdravstvenog stanja predsednika Vučića - dodao je on.

Podsetimo, predsedniku Vučiću je naglo pozlilo tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama. U tom trenutku sa njim su u sobi bili ministar finansija Siniša Mali i Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije.

Nakon pružene lekarske pomoći i posle pregleda predsednik Vučić je doneo odluku da se vrati u Srbiju, zbog čega je bio onemogućen da se pojavi na glavnim događajima zbog kojih je došao u Ameriku.