- Nažalost, osnova i cilj svih delovanja opozicije je nestanak Vučića, pa makaro to bilo i smrću! Misle da će ih to amnestirati činjenice da in građani neće jer ma koliko puta izađu na izbore ne mogu da obezbede značajnu podršku i pomere Vučića sa vlasti. Trenutna zdravstvena situacija predsednika nije ništa novo, niti nepoznato javnosti, to je nastavak problema sa pritiskom koji je već imao te ne mogu da verujem da su neki našli za shodno da se u takvoj situacija izjašnjavaju na pograd način - kaže Miletić.