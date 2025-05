"Što ste luđi, bezobzirniji, vi ste atraktivniji. Što se tiče onoga što se juče desilo u Novom Sadu, to je svakako za osudu. Radi se o jednom pojedincu, za kojeg se nadam da će biti otkriven zbog policijske istrage, koji je urinirao na mestu gde građani ostavljaju cveće, medvediće. To nije na samom mestu tragedije, to je preko puta železničke stanice", istakao je za Hepi Vučević i dodao da su svi reagovali, od premijera do gradonačelnika Novog Sada: