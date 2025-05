"Nažalost, ponašanje opozicije nije ništa čudno. I ranije smo govorili oni jesu svi isti i da nema veze kako se zovu te stranke i pokreti. Sve su to derivati nekadašnje Demokratske stranke i svi oni se ujedinjuju čim osete nečiju krv, uslovno ili bukvalno, a čim izostane profit, oni se opet raziđu. Pokazalo se to više puta u prethodnom periodu i misle da će to građani zaboraviti. I ovi besramni napadi sada na predsednika zbog toga što se razbolio pokazuju samo jedno ludilo. Neshvatljivo je da se neko bavi politikom i koristi tuđu nesreću da bi profitirao. To se jednostavno ne radi. Koristili su ljudske žrtve u Ribnikaru, Duboni i padu nadstrešnice da bi profitirali i evo vidimo da se sad na zdravstvenom stanju predsednika to nastavlja i uz to plasiraju strašne laži i sumanute teorije da pojačaju taj napad", objašnjava Deđanski.