Kako je naveo, ne očekuje racionalne odgovore, već pritiske, i poručio da će posledice zbog odlaska na Paradu pobede u Moskvi osetiti pre svega on lično.

„Oni, umesto prema nama da se ponašaju popustljivo, što bi bilo logično, normalno. Da kažu - učinili smo veliku nepravdu toj maloj zemlji, tom malom, a ponosnom narodu, srpskom narodu. A šta mi to još tražimo od tog malog i ponosnog naroda, nepokornog ? Šta još hoćemo od njih? Da nam kliču i da nam govore kako smo bili u pravu, što smo ih bombardovali, što smo ubili 2.500 ljudi, što je toliko dece stradalo”, upitao je Vučić.

"LIDER MALE ZEMLJE SASTAĆE SE SA 2 NAJMOĆNIJA LIDERA SVETA" Vučić: Ponosan sam što prisustvujem obeležavanju pobede nad fašizmom, srpski narod ima pravo na to

Politika "LIDER MALE ZEMLJE SASTAĆE SE SA 2 NAJMOĆNIJA LIDERA SVETA" Vučić: Ponosan sam što prisustvujem obeležavanju pobede nad fašizmom, srpski narod ima pravo na to

On je dodao da, kada se sve tako postavi, „ne mogu da vam pruže racionalan odgovor, osim pretnji i zastrašivanja”.

„Je l' to mislite na Jasenovac? Je l' to mislite na otimanje Kosova? Jel to mislite na vojni savez koji ste napravili - Hrvatska, Albanija i kako vi kažete Kosovo? Pa hoćete da proširite i na Bugarsku?”, upitao je Vučić.