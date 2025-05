* O susretu s Kirilom: Za mene lično velika čast, od patrijarha sam čuo lepe reči o saradnji sa srpskom crkvom i državom * Čeka me besana noć pred sastanak s Putinom i Sijem

Slušaj vest

BEOGRAD - Za mene lično velika čast! Od patrijarha Kirila čuo sam lepe reči o saradnji sa srpskom crkvom i srpskom državom! Preneo sam mu i pozdrave patrijarha Porfirija. Za pola sata sastaću se s mojim prijateljem kazahstanskim predsednikom Tokajevom, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju uživo posle uručenja ordena patrijarhu Kirilu.

Vučić je najavio današnji sastanak sa kazahstanskim predsednikom s kojim će razgovarati o saradnji u oblasti odbrambene industrije, hotelijerstva a najavio je i važan potez u daljoj saradnji a to je direktna avio-linija Astana - Beograd.

- Danas će biti teških reakcija jer imaju neki samit u Varšavi, ponosan sam na to što nikog nisam lagao, obmanjivao, a kad sam razgovarao s predsednikom Putinom pre nekoliko meseci... Reč kad se daje, to je da se ispuni a kad ste je nekom dali, obaveza je da se ispuni a vaša obaveza je da učinite sve da se to ispuni...

Poručio je i da se reč "daje da biste ispunili kada je teško".

- Čovek se drži za reč, a vo se drži za rogove. I ako ste dali reč nekome, onda je vaš posao i vaša obaveza da učinite sve da tu reč ispunite. Zamalo da ne budemo u mogućnosti da ispunimo, ali ne svojom krivicom. Ali je vaša obaveza da pokušate da uradite sve što možete. Kao što je moja obaveza da pokušam da učinim sve što mogu, da se borim za srpske interese, za interese Srbije. I zato i putujem po svetu, razgovaram i gledam da dobijemo sve što možemo kao mala zemlja - kazao je u uključenju uživo iz Moskve.

Kako je rekao, mi se neretko ponašamo kao da smo velika sila poput "Rusije, Kine, Amerike, Francuske, Engleske, Nemačke".

- Mislimo da to tako možemo i takve rezultate očekujemo. Još mi je slab glas. Takve rezultate očekujemo od svoje zemlje, od svojih rukovodilaca. Što nije baš realno, ali uvek je dobro pomerati tu lestvicu na više i očekivati više. U svakom slučaju, mene očekuju važni razgovori sa evropskim zvaničnicima posla. Siguran sam, znam ja kako to ide, ta organizacija, kad se pojavi njih dvoje - kazao je on.

"Ja neću da ćutim"

- Neretko se ponašamo kao da smo velika sila, očekujemo mnogo od svojih rukovodilaca... Očekuje me mnogo važnih razgovora. A ako su mislili da ću nekom da ćutim, ja neću da ćutim, moj odgovor će biti ozbiljan, odgovoran i unapred pripremljen. Reći ću im sve što mislim o političkom odnosu prema Srbiji...

Dodao je očekuje nakon dolaska u Moskvu "inicijative protiv sebe" iz EU jer oni imaju "neki sastanak danas u Poljskoj" .

- Ali ako su mislili da ću da ćutim, kao što su im neki prećutali na poslednjoj evropskoj političkoj zajednici kada su ih napali zbog poseta Moskvi, ja neću da ćutim. I sad vam kažem, moj odgovor će biti ozbiljan, odgovoran i unapred pripremljen. Neću ga čitati, izgovoriću ga iz glave, ali ću im reći sve šta mislim o svakoj vrsti političkog odnosa koji su imali prema Srbiji - poručio je iz Moskve.

Kako je rekao, zemlja će da nastavi na svom putu i evropskom i svakom drugom koji je ranije ustanovljen.

- Ako neko cenu treba da plati, kao što sam rekao, to će biti ja, a ne Srbija - poručio je Vučić.

Ako su mislili da ću nekom da ćutim, ja neću da ćutim, moj odgovor će biti ozbiljan, odgovoran i unapred pripremljen Izvor: Video plus

"Lakše bi mi bilo..."

Veli i da bi mu bilo lakše kad bi i Robert Fico, premijer Slovačke, došao u Moskvu na obeležavanje Dana pobede na Crvenom trgu.

- Samo da vidim još kako će moj prijatelj Fico doći do Moskve. Mi smo nekim kanalima sa njim razgovarali i dobili informaciju da se on još nada da će nekako da dođe - naveo je Vučić dodavši da bi mu lakše bilo da ne bude baš jedini evropski predsednik koji će da boravi u Moskvi".

- Ali ja sam svejedno ponosan. Nadam da ću moći da se vidim i razgovaram kako smo se dogovarali sa Robertom Ficom, premijerom Slovačke, i da dalje pričamo o nastavku saradnje i unapređenju bilateralnih odnosa sa Slovačkom republikom - kazao je Vučić.

O zdravlju

Rekavši da čisto sumnja da ljude zanima kakvo je njegovo zdravlje, na pitanje novinara je odgovorio da se oseća dobro ali da teže podnosi ovu novu terapiju, da ima manje energije, rekavši prethodno da mu je i glas malo slabiji, ali da će sa istom snagom i energijom nastaviti da se bori za Srbiju.

- Nisam još povratio svu snagu, teža mi je terapija koju uzimam, ali navići ću se. Verujem da će sve biti super. Nadam se da to neće smanjiti moju energiju i ambiciju, iako manje snage, brzine i energije imam. Verujem da će sve biti dobro. Ima tu nekih drugih detalja, o kojima ni doktor Dinčić nije govorio, ne moram ni ja. Moj posao je da se borim za ljude u Srbiji. To ću nastaviti da radim, sa onoliko snage i energije koju imam. A verujem da je imam više od onih koji su fizički u boljem stanju od mene. To je nešto što vam bog da, ali i što vi odredite. Odustajanja nema - kazao je Vučić.

Ja se sada osećam dobro, teža mi je ova terapija što sada uzimam, moj posao je da se borim za ljude u Srbiji Izvor: Video plus

"Čeka me besana noć pred sastanak sa Sijem"

Kazao je i da će večeras biti interesantno jer posle koncerta i večere koje ruski predsednik Vladimir Putin priređuje u čast svojih gostiju - državnika, njega čeka besana noć jer neće biti spavanja pošto će on i ceo njegov tim biti budni čitavu noć kako bi se što bolje spremili za sastanak s kineskim predsednikom Sijem Đinpingom.

Kazao je da mora da se pripremi za ozbiljne i suštinske razgovore s predsednicima Rusije i Kine Putinom i Sijem.

- Da u jednom danu, u četiri sata imate duge razgovore sa dve od tri verovatno najvažnije delegacije na svetu nije jednostavno, tako da ćemo moj tim i ja da se spremamo celu noć, rekao je on.

O susretu s Putinom

- Mnogo komplikovani i ne jednostavni razgovori ali mnogo važni za ljude u Srbiji, rekao je Vučić i dodao da će glavna tema biti energetska - o gasu.

Najavio je da će s Putinom razgovarati i o energetici, odnosno dugoročnom ugovoru Srbije za snabdevanje ruskim gasom.Vučić je kazao da Srbija štedi veliki novac zbog ugovora o isporuci gasa koji ima sa Rusijom i da je važno da se ugovore nove količine.

- Cilj je da imamo stalnu isporuku osam milion kubnih metara gasa, kao i da imamo fleksibilnu mogućnost za povlačenje još četiri miliona kubnih metara gasa, naveo je predsednik i kazao da o uštedi koju Srbija ostvaruje zbog nabavke ruskog gasa najbolje govori kretanje cene na evropskoj berzi TTF.

- Cene gasa na evropskoj berzi TTF za 1.000 kubnih metara gasa danas je pala sa 410 na 400 dolara, a mi danas plaćamo 275 dolara za tu količinu, naveo je Vučić i dodao da u razlici u ceni Srbija ponekad može da uštedi i do 500 miliona dolara godišnje.

- Po današnjim uslovima to je 365 miliona evra. Ogromna ušteda za Srbiju. Tih 365 miliona evra je nama negde 10 do 30 novih kilometara autoputeva ili novac dovoljan da se isplti 75 odsto penzija tokom jednog meseca, rekao je Vučić.

1/4 Vidi galeriju Vučić u Moskvi Foto: Printscreen/Video Plus, Printscreen/Vido Plus

On je podsetio da Srbija zimi, ali i u vrelim letnjim mesecima, troši i 15 do 18 miliona kubnih metara gasa zbog čega tada mora da povlači i gas iz Mađarske iz njihovih skladišta, zbog čega se radi ;proširenje skladišta gasa Banatski dvor.

- Trenutno imamo 288 miliona metara kubnih gasa u rezervi, ali pravimo Banatski dvor da može da se skladišti ukuno 800 miliona kubnih metara gasa, ali će to biti moguće tek krajem 2026. godine, kazao je predsednik.

- Ovde smo da bismo uradili nešto za ljude u Srbiji i naravno da bismo učestvovali u obeležavanju pobede nad fašizmom jer se mi dičimo pobedom nad fašizmom. Srpski narod jedan je od retkih u regionu koji može da se diči tom borbom od početka Drugog svetskog rata.

- Mi nismo cvećem dočekivali nacističke trupe kao što su mnogi drugi u našem regionu...

O torti

- To što mnogi u Srbiji žele da me seku od vrata, usta, da me ubiju ovako, onako... nemam nikakav problem sa tim. Ja sam ovde u srcu Moskve... Toliko se slobodno osećam i slobodarski, i na svakom drugom mestu u svetu... Mislim da i to samo govori o našim razlikama, planovima, moj posao je da radim za Srbiju a ako je njihov da me metaforično ubijaju..

- To što oni rade najbolje pokazuje vododelnicu između nas, a pozivam ljude da 16,17. i 18 dođu u Niš da pokažemo kakvu Srbiju želimo, rekao je Vučić dodavši da nema ništa da kaže na to što neki u Srbiji hoće da ga seku.