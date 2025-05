Na pitanje da li možda studenti mogu da budu uključeni, rektor Đokić kaže da to nije pitanje za njega, da su to predložili, ali da ne znaju da li će se to desiti.

"Na sastanku uručili smo predstavnicima vlade Srbije jednu platformu za rešenje tih problema. O toj platformi danas nije bilo mnogo reči, ali ja moram da kažem nekoliko segmenata iz te platforme koje smo i danas apostrofirali na sastanku, a koji su veoma bitni. Jedan od tih jeste zapravo jedno urušavanje univerziteta, pre svega na finansijskom planu, a koji se tiče zapravo autonomije univerziteta. To nije samo činjenica da profesori i asistenti ne dobijaju plate, oni dobijaju 12% od svojih plata, već je to i određeni inspekcijski nadzori kojima se zapravo nameću određene kazne visokoškolskim jedinicama koje treba da plate i to u velikoj meri dovodi do finansijske nestabilnosti mnogih visokoškolskih ustanova", naveo je rektor.