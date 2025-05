- Nije tajna da predstavnici Vlade pokušavaju da reše krizu na BU povratkom studenata na nastavu, ali izgleda da su Đokić i deo dekana naprasno zaključili da su "nenadležni" za održavanje nastave, a jedino što ih interesuje su - plate. Na sve što ga pitaju ili predlože kao model za povratak na nastavu, rektor kaže: "Preneću plenumima", a podrazumeva se da je tzv. plenum protiv. Đokić uporno ponavlja da ne može da odlučuje umesto studenata blokadera. Ipak, to ga ne sprečava da se žestoko bori za poništavanje uredbe prema kojoj su profesori BU praktično plaćeni onoliko koliko rade. Svi počinju da se pitaju zašto se rektor BU predstavlja kao važna figura od uticaja ako ne može da utiče ni na šta što se dešava na univerzitetu i zašto se onda uopšte pregovara s njim. Ili on namerno kupuje vreme da bi izboksovao plate za profesore koji ne rade, a zapravo ima uticaj - kaže izvor Kurira.

- Postavlja se pitanje: Čiji su to protesti ili blokade, jesu li univerzitetske ili studentske? Ako su studentske, da li se BU zauzeo ili ih bezrezervno podržao? Ako su ih podržali, da li su to učinili na zakonit način, u skladu s pravilima demokratičnosti i legitimnosti? Da li je prethodno pravna služba proverila da li se time krši neki zakon, pošto blokade i plenumi nisu zakoniti ni u Srbiji, niti u jednoj drugoj državi? Videli smo iz ranijih obraćanja prof. Đokića da on bezrezervno podržava nezakonite plenume, a s druge strane tvrdi da su oni zapravo suočeni s blokadama i zbog toga ne mogu da rade, iako bi hteli. Tako da, pored te licemerne neiskrenosti, imamo činjenicu da ni u jednom slučaju na BU tokom šest meseci nije pokrenut nijedan disciplinski postupak, pa čak ni za tuče na pojedinim fakultetima koje su snimljene. Smatram da je ovo jedna prilično tužna situacija u kojoj obe strane nisu do kraja iskrene, ali prvi put u 175 godina Beogradski univerzitet je taj koji je sebi dozvolio da bude moralno slab - kazao je Antić.