"PLJUNUTI NA CEO NAROD SRBIJE JE NJIHOV ZADATAK" Kena o potezu blokadera sa ETF: To što su uradili je bruka i sramota za njih i one koji ih podržavaju

"Ja sam spreman na sve. Ta skupština, to i nije skupština, to je mesto gde treba da se donose zakoni a to je sve suprotno, gde se zakoni brutalno krše svaki dan. Ja sam pre da se uđe u tu skupštinu, ali ne samo mi, nego da uđemo lepo svi. Videli smo kako to izgleda 5. oktobra i da završimo tu priču jednom", kazao je Ćuta tokom jednog gostovanja na RTV, a detaljnije možete pogledati u snimku na početku teksta.