"ŠTO JE TIKVA PRAZNIJA, TO JE BEZOBRAZNIJA": Milica Nikolić reagovala zbog skandalozne objave blokadera sa ETF

"To je vređanje uspomene na milione nevino stradalih u borbi protiv fašizma, uključujući preko 1.000.000 žrtava iz Srbije i bivše Jugoslavije. To je udarac u lice svim porodicama čiji su preci dali živote za slobodu. Upoređivati demokratski izabrani parlament sa simbolom nacističke diktature nije čin otpora – to je čin neozbiljnosti, političke infantilnosti i moralne bezobzirnosti", ističe Đurđević Stamenkovski.