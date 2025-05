Blokade su nastale u svom prirodnom staništu. U polutami sablasno praznih fakultetskih hodnika i amfiteatara, uz pristanak i podršku (ne)snađ enih za upravljanje fakultetskih uprava. U jednom periodu one su bile i šire prihvaćene. Izgledalo je da će se pretvoriti u autentični studentsko-građanski pokret. Nakon 15. marta i velikog skupa bez poruke one su opstale tu gde se najbezbednije osećaju i gde zasad državna vlast još uvek pušta malobrojne studente i njihove profesore da prave izborne štabove, smišljaju izborne liste i igraju se države.

- Iako su organizacione i kadrovske boljke naših državnih univerziteta hronične i svugde prisutne, one su, rekao bih, najviše izražene na BU. Na one nataložene kada je Univerzitet bio još uvek relativno mlad, o čemu je još pisao naš švajcarski prijatelj Arčibald Rajs 20-ih godina prošlog veka, poslagale su se i one nastale u periodu eksperimenta socijalističkog samoupravljanja 60-ih i 70-ih godina, da bi period od uvođenja Bolonjske deklaracije doveo krizu Univerziteta do svog pika. Labavi i arbitrarni kriterijumi selekcije akademskih kadrova, trka za bodovima radi napredovanja u akademska zvanja, postepeno odustajanje države od efektivnih mehanizama nadzora nad upravljanjem fakultetima - samo su neki od uzroka koji su doveli do odvojenosti BU od države i naroda, ali i od samih studenata, tačnije, od jedine prave misije koju bi univerzitet trebalo da ima: prosvetiteljske, nacionalne i državotvorne. Bez odgovarajućeg "imunskog sistema", decenijama nagrizan iznutra svojom samodovoljnošću, iako na univerzitetu još uvek imamo naučnike sa ozbiljnom međunarodnom reputacijom, on je u tom atomiziranom svetu skoro savršenih individualaca izgubio akademski kolektivni duh.