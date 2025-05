Najava da će studenti blokaderi imati izbornu listu na kojoj neće biti ni studenata niti funkcionera opozicije, nego istaknutih ličnosti koje će procenjivati plenumi, kojih na fakultetima širom Srbije ima više od 100, otvara pitanje kako će studenti za tako kratko vreme uspeti da izađu u javnost sa listom. Sagovornici Kurira smatraju da je lista unapred pripremljena, te da će do kraja ogoliti političke ambicije one grupacije koja koristi druge da bi za sebe obezbedila funkcije i poluge moći.

" Prvo je sramotno što se univerzitet koristi za formiranje opštinskih odbora nekakvih pokreta ili stranaka i za formiranje neke buduće vlade po njihovoj želji. To nigde u svetu nije dozvoljeno, pa tako ni kod nas. Druga neprimerena, pa čak i bedna stvar, jeste da će deca od 20 ili 25 godina da određuju ko je stručnjak za nešto i da nam oni predlažu nekoga ko će da vodi državu. Na osnovu čega to rade? Na osnovu svog iskustva u životu, znanja? Znanje se stiče kad završiš fakultet, a oni ne studiraju. Cela ova situacija je potpuno nenormalna i vidi se da iza toga stoje neke sile, ja bih rekao, mračne sile koje žele da od države ponovo naprave petooktobarsku Srbiju, u kojoj ništa neće funkcionisati i koja će zapravo razvaliti državu ", upozorava Deđanski.

On kaže i da se sad potpuno jasno vidi da postoji grupacija blokadera koja vuče konce i juri za sebe funkcije.

"Studenti koji su iz nekih svojih ideja vođeni mladošću i idealima ušli u ove proteste iskorišćeni su da bi neka ekipa dobila funkcije. Njih su iskoristili studenti koji su društvenopolitički radnici i uglavnom pripadnici nekih opozicionih stranaka. To je sramotno, ali ja jedva čekam da izađu sa tom listom i da onda konačno svi vide ko je na kojoj strani. Dobro je za Srbiju da izađu na izbore sa imenima ljudi i da znamo onda ko su ti fantastični stručnjaci koji će nas vratiti u petooktobarsku Srbiju", zaključuje Deđanski.

" Studenti mogu da budu stručni onda kada postanu kvalifikovani za određenu profesiju, a to se, makar formalnopravno, stiče diplomom. Po svemu sudeći, ovi studenti koji sebe nepravilno nazivaju "studenti u blokadi", jer njih niko nije blokirao, oni blokiraju Srbiju, očigledno nisu zainteresovani za sticanje diploma, prema tome nisu stručni ni za šta. Te studentske liste i potencijalne liste eksperata ili, kako kažu, "stručnjaka" napravljene su definitivno ranije, još onda kad je pripremana obojena revolucija . Možda su se blokaderi, oni koji su operativno izvodili ovu obojenu revoluciju po nalogu obaveštajno-bezbednosnih centara iz regiona i šire, prevarili u nekoliko koraka i jednostavno zakasnili da izađu sa konačnim političkim zahtevima, a to je izmena političkog ili pravnog sistema i ustavnog poretka Srbije", smatra Karanović.

"Većina ljudi koji su ih podržavali prozrela je njihove rušilačke namere, te sada pokušavaju da spasu ono što se spasti može, da eventualno politički motivišu deo političkog tela sa opozicionog političkog pola, koji bi eventualno glasao za nekakvu njihovu listu i da onda na tom talasu odumirujuće revolucije pokušaju na izborima da iskamče koji glas. Naravno da će oni te izbore izgubiti, oni ne mogu da dobiju više od pola miliona do 800.000 glasova na tim izborima, i to u situaciji kada bi kompletna opozicija stala uz njih, odnosno kada bi bili deo tih lista. S tim brojkama, čak i da osvoje milion glasova, oni svakako ne mogu da presudno utiču na politički proces u Srbiji i ne mogu da formiraju vladu. Tako da će oni na toj činjenici pokušati da baziraju neki novi talas obojene revolucije, tvrdeći da su izbori neregularni, što smo već slušali više puta do sada", ističe Karanović.