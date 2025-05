On je za TV Zona plus naveo da će na skupu biti postavljen šator gde će građani moći da pristupe Pokretu za državu i narod, kao i da će biti predstavljene turističke organizacije i izlagači iz brojnih gradova.

- Rekao sam da će veliki broj ljudi da dođe i to mi je posebno važno da imamo centralni deo i da nam štand bude veliki i prelep je to se dešava u Nišu. Govornici kreću da govore u popodnevnim satima. Ono što je važno je da će sutra u Nišu da se promoviše mir, jedinstvo srpskog naroda i da se promoviše celovita srpska država, nepovredivost naših srpskih granica. Pozivam sve ljude dobre volje i sve Nišlije da dođu - rekao je Pavlović.

- To da li postoje pojedinci koji na neki način žele da to zaustave, ja se ne sećam da je neko zaustavljao bilo koga ko je pravio skup niti februara niti marta. Zato, apelujem na mir, apelujem na red, apelujem na ljude da budu pre svega normalni, da se normalno ponašamo i da ne dođe ni do kakvih incidentnih scena, zato što to jednostavno nismo mi, to nisu Nišlije, Nišlije ne žele takav grad - naveo je Pavlović.