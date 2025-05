Naime, Riho Teras izjavio je i da ne smatra ispravnim to što i nakon 25 godina postoji niz zemalja (Španija, Kipar, Slovačka, Rumunija i Grčka) koje još uvek nisu priznale nezavisnost Kosova, pa će u skladu s tom realnošću pokrenuti dijalog zajedno s Toninom Piculom kako bi države članice EU koje nisu priznale Kosovo podstakli da to učine .

- Što se same EU tiče, ona pokušava samu sebe da postavi na noge, te gleda da u Evropi nađe neko krizno žarište ne bi li pokazala da još uvek egzistira i da može da rešava pojedina pitanja, a Kosovo im je za to najplodnije tlo. Kako znaju da s nama ne mogu da razgovaraju o bilo čemu osim o primeni rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma u vezi sa ostvarivanjem ZSO, pokušavaju da pritisnu pet članica koje nisu priznale Kosovo. A recimo, lično sam bio svedok u Rumuniji kakav je pritisak bio vršen na njihovu vlast da priznaju Kosovo, što su vrlo čvrsto odbili i ostali na tom stanovištu. Gledajući samo primer te zemlje, jasno je da teško može doći do promene stavova jer baš Rumunija nema nimalo interesa i sopstvenih razloga da tako nešto uradi. Onog trenutka kad bi to uradili, Transilvanija, koja je praktično puna Mađara, koliko sutra bi se otcepila - kaže Branković.