- Polako se završava ta bajka u kojoj smo mi verovali da su svi studenti jedno, bajka u kojoj smo verovali da su oni nešto novo, oni jesu novo u biološkom smislu, ali oni su deo naše kulture, deo našeg društva i da ne treba da govorimo o pojedinostima jer pojedinosti kvare tu sliku. I eto mi smo nas nekada sedam odsto, za 15 godina to je postalo 20 odsto školovanih, mi smo sad ti svezubi i idealni, ovi ostali su krezubi i ćaciji i mi ćemo sad da donesemo promene. Kako? Pa bitno je da srušimo sve pa ćemo mi izgraditi novo. E sada su polako nestale te strukture medijske, nestale su te spin strukture, produžilo se jako dugo i sada slušamo te neke ispade, tipa, neki fakultet u Novom Sadu proglašava mobilzaciju. Pa zar niste do sad imali mobilizaciju? Šta ste do sad imali, mirnodopski period? Tako da, to polako propada - kazao je Antić.