Teške reči mlade studentkinje jasno oslikavaju koliko je zapravo javnost izmanipulisana lažnom slikom o jedinstvu studenata blokadera i profesora koji su ih do juče podržavali. A do juče bi otprilike bilo - do 15. marta, velikog protesta u Beogradu od kojeg su izgleda svi mnogo očekivali a malo dobili.