"Ništa joj ne fali. Jede i pije kao zmaj. Samo ste lagali, Picula se angažovao. Sram vas bilo, vi ćete da nam govorite. Ništa joj ne fali. I nikome od njih ništa nije falilo. Ali fali ovim momcima koji ništa nisu uradili, a koji su duplo duže u pritvoru, a niko ne pita za njihovo zdravlje. Što RTS to ne zanima? Pa neće da ih zanima, zato što su devojke revolucije. I to je jedna od tačaka sa skupa 12. aprila. I zato nećemo prestati i nećemo stati sa borbom dok ne ispunimo zahteve, ali njihove, jer njihovi zahtevi više ne postoje, kao što sam rekao u Nišu, dok se ne ispune zahtevi naroda od 12. aprila".

"Samo da prete i misle da oni imaju pravo i da mogu da negde nekoga tuku, maltretiraju i bilo šta drugo. Verujte mi, od pumpaj, pumpaj, pa priđu nekome do policijo, pomaži, ne prođe ni dve sekunde. I na kraju policija interveniše protiv onih koji su se branili. Zato što ti koji su se branili gotovo uvek su neuporedivo snažniji od pumpaša. Nemojte da vas podsećam na one lažne beretke, nemojte da vas podsećam na one sa kacigama, nemojte da vas podsećam na sve druge. Svi su mnogo jaki dok do nekoga ne dođu, a onda policijo, pomagaj. I tako vam to ide. U svakom slučaju, ono što je veoma važno, to je da ljudi u Srbiji dobro znaju i dobro razumeju zašto ćemo morati da preduzimamo mere, da menjamo zakone, da mnoge stvari u našoj zemlji menjamo, jer ovako nepravo i nepravdu narod više ne može i neće da trpi".