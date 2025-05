I to nije sve. Rektor BU Vladan Đokić savršeno je dobro znao svih ovih meseci da je to što radi u suprotnosti sa zakonom koji zabranjuje političko delovanje na visokoškolskim ustanovama. A on je u rektoratu praktično ustanovio svoj izborni štab, a od blokadera načinio političku stranku. Računao je na brzu pobedu i dolazak na vlast, a onda bi sam sebe amnestirao... Ali obojena revolucija nije prošla. Najmanje što Đokić može da uradi jeste da podnese ostavku. I to ne da bi spasao čast, tu je valutu odavno potrošio, nego da bi sebi uštedeo neprijatnost smenjivanja zbog kršenja zakona. Jer, posle svega, on nikako ne može da ostane rektor Beogradskog univerziteta, ustanove koju su kroz decenije vodili istaknuti naučnici i časni ljudi.