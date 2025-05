Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali u gostovanju na televiziji Pink govorio je o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, te je istakao da je Vučićeva politika da se brine o građanima radeći ono što je za njih važno, dok blokaderi ruše i gaze srpsku zastavu.

- To su bili sastanci koji su trajali duže od sedam sati. Nikada bolje odnose sa mađarskim prijateljima nismo imali. Orban se pokazao kao veliki prijatelj Srbije. Vojska, bezbednost, migracija, ekonomija, politika, kad god je neki problem, kritike Srbije, Mađarska je tu da nas podrži, da kaže lepu vest. Svi koji drugačije misle su na udaru velikih. Pogledajte politiku Aleksandra Vučića. Bio u Moskvi, video se sa Putinom. Bio je i sa predsednikom Kine, juče sa Orbanom... Brinuti se o grđanima, radeći ono što je za njih važno. Ono što rade blokaderi foteljaši idu na to da blokiraju ulice, da ruše, gaze našu trobojku, imate Vučića koji vodi odgovornu politiku uprkos svim globalnim izazovima. On tako svoje vreme iskoristi - kazao je Mali.

Ministar se osvrnuo i na događaj u Kosjeriću, kada su, kako navodi, hteli i njega da blokiraju.

- Navodno su kao mene hteli da blokiraju, mene su hteli, nisu me ni videli, nisam ni ja njih video. To je ta razlika. Sa ove strane, bavim se rekonstrukcijom škole u Kosjeriću, otvaranjem dela auto-puta Preljina-Požega koje očekujemo za Vidovdan, imate Vučića koji razgovara sa svetskim liderima, posvetio se temi kako da nađemo prostora da povećamo minimalnu zaradu. To pokazuje brigu prema građanima. Da se ne osvrćem na blokadere koji sve to što mi radimo, sve ono što smo do sada ostvarili, imali bi veće povećanje minimalne zarade da nije bilo blokada. Kada vidite slike naselja, blokada, ono što sprovode, da ruše institucije, da spaljuju našu zastavu, neće ljudi da dođu da investiraju u našu zemlju - podvlači on.

Mali je govorio i rektoru Univerziteta u Beogradu Vladanu Đokiću, za koga je istakao da je kandidat Nataše Kandić.

Foto: Marko Karović

- Kada ga pitate oko Kosova i Metohije i Republike Srpske nemate odgovor, ali imate to da su gazili srpske zastave i to da je on kandidat Nataše Kandić - kazao je.

Ističe da nije bilo lako izdržati pokušaj obojene revolucije.