- EXPO nije samo stadion, nisu to paviljoni, zgrade... EXPO su i bolnice, i Klinički centar u Pazaru, Užicu, od Smederevske Palanke do Loznice, Kladova i Negotina gde ćemo morati brojne promene da uradimo u domovima zdravlja. To su i novi putevi, nove pruge. 28. juna bi trebalo da otvorimo auto-put do Požege. Šta god da uradite nikada nije dovoljno i dobro već je podrazumevajuće. Kažu "to je za naše pare", pa imali smo naše pare i pre 20 godina koje su završavale u njihovim džepovima, a na na putevima, bolnicama...