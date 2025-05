- To što se tri puta smanjila podrška govori tome u prilog, a kada imate takav dramatičan pad, onda je neminovna radikalizacija. Oni su svesni da je za njih situacija s vremenom samo gora i da će nakon leta biti mnogo gora nego što je sada. Zato je bilo neophodno da traže izbore u pokušaju da materijalizuju trenutno stanje i trenutne kapacitete kojima raspolažu. U narednom periodu, pogotovo do leta, treba očekivati pokušaje radikalizacije, a od jula će doživeti potpuni kolaps, jer će doći do dramatičnog osipanja ljudi. Ovaj dodatni pritisak na vlast u ovom trenutku, s obzirom na okolnosti, zaista deluje kao potez očajnika - ocenjuje Graovac.