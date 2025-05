Govoreći o kritikama rektora i dekana upućenih studentima blokaderima zbog opadanja broja aktivista, predsednica parlamenta Ana Brnabić smatra da je to još jedna potvrda da je rektor Đokić od državnog univerziteta napravio sopstvenu političku stranku i da to niko više i ne krije.

- Oni koriste sve resurse, prostorije i sve budžete, kao na kraju krajeva i studente, i blokadere i one koji žele da uče. Sve su zauzeli kako bi srušili vlast. To je sramota kakvu Univerzitet nije zaslužio. Dočekali smo da u današnje vreme imamo rektora koji je zgazio i zloupotrebio Univerzitet i sve u okviru njega. Oni su promenili delatnost univerziteta, to više nije širenje znanja, već rušenje vlasti - izjavila je ona za Pink.