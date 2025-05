U zaječarskom Domu kulture, pred brojnim svedocima, došlo je do jezivog ispada opozicionog aktiviste i učesnika blokada , koji je brutalno napao građane romske nacionalnosti samo zato što podržavaju Srpsku naprednu stranku! Posebno se okomio na Rome koji su bili među okupljenima!

On dodaje da je u Domu kulture, opozicioni aktivista i učesnik blokada prvo izvređao SNS aktiviste.

"MARINIKA TEPIĆ OPET I IZNOVA TARGETIRA ROMSKU NACIONALNU MANJINU, TO JE SRAMOTNO!" Nataša Tasić Knežević, operska diva: Mislim da je stvarno previše!

Politika "MARINIKA TEPIĆ OPET I IZNOVA TARGETIRA ROMSKU NACIONALNU MANJINU, TO JE SRAMOTNO!" Nataša Tasić Knežević, operska diva: Mislim da je stvarno previše!

"To je planirano i javno poniženje jedne zajednice. To je dokaz da za njih Romi nisu građani - za njih smo meta. I to nije prvi put. Ova zemlja pripada i Romima. I nikome više nećemo dozvoliti da nas vređa, zastrašuje ili briše iz javnog života. Imamo pravo da živimo slobodno, da se politički opredeljujemo kako želimo i da budemo tretirani kao ravnopravni građani - ne da nas prozivaju zato što postojimo. Jer ako ovako pojedinci prete Romima dok su još samo opozicija - šta bi nam radili da su na vlasti??", upitao je Hasković na svom Facebook profilu.