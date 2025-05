Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže za RTS da je Odboru za kulturu i informisanje za izbor devet članova Saveta REM-a stiglo 45 kandidatura od strane 177 organizacija. Poručila je da se ne bavi izborima i da je vladajuća većina stabilna. Što se tiče akademske godine i da li je zvanično i definitivno izgubljena, Brnabić smatra da je to pitanje za rektora, dekane i nezavisne institucije.

'' Takođe, očekujem da ćemo na sednici u julu moći da debatujemo o predlogu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Mi smo dobili zeleno svetlo od ODIHR-a na taj predlog zakona, ali su dali dodatne komentare i sada se čeka još jedno finalno mišljenje ODIHR-a, pa će to verovatno biti u julu' ', rekla je Brnabić.

''To dovoljno govori o tome koliko je proces transparentan. Odbor za kulturu i informisanje ima široku lepezu kandidata, neki su zaista jako profesionalni, stručni. Još jednom bih apelovala da politika nema upliv'', rekla je Brnabić.

''Nažalost, svaki naš uspeh na evropskom putu će za njih biti uspeh Aleksandra Vučića i SNS, a ne uspeh Srbije. I to je osnovni problem i zbog toga sam toliko želela da imamo dijalog u parlamentu i da imamo dijalog sa organizacijama civilnog društva, zato što to što radimo na našem evropskom putu nije uspeh Aleksandra Vučića ili SNS, to je valjda uspeh Srbije i svi zajedno treba da radimo na tome'', rekla je Brnabić.