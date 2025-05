Bratina je rekao da je njegov tim radio na finalnim detaljima izmena i dopuna tri medijska zakona (Zakon o elektronskim medijima, Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o javnim medijskim servisima) čijim bi usvajanjem trebalo da bude ispunjen jedan od uslova za otvaranje Klastera 3.

Tri nova medijska zakona su završena, saopštio je danas ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina i dodao da su poslati Evropskoj uniji na procenu. On očekuje da u junu budu u skupštinskoj proceduri.

- Ne mogu da garantujem da će se sve to dopasti EU, ali mogu da garantujem da će zakoni biti pripremljeni za Skupštinu. Na kraju, brojni zakoni koje smo imali iz različitih oblasti su kasnije razvijani, pošto su već doneti. Spreman sam da, ako me neko ubedi i dokaže da to treba, izmenimo određene stvari, nemam ništa protiv, bilo da to učine domaći mediji, EU ili ko god. Zakone treba stalno poboljšavati - rekao je Bratina za K1 televiziju.

Predlog Zakona o javnim medijskim servisima predviđa uvođenje instituta Zaštitnika gledalaca, slušalaca i čitalaca, a Bratina je kazao da mu se to čini kao dobra ideja i dodao da bi jedna od uloga tog poverenika bila da upozorava na neprimerene sadržaje u raznim medijskim programama.

Na pitanje kako vidi medijsku kampanju i pokušaj diskreditacije određenih kandidata za članove Saveta REM-a, među kojima je i njegov savetnik Miloš Garić za koga pojedini mediji i predstavnici opozicije navode da je vlasnik firme i da je njegova kandidatura zato sporna, Bratina je rekao da "nije imao brige" oko Garićeve kandidature jer mu je, kako kaže, prvog dana kada je preuzeo funkciju ministra, rekao da ima firmu koja je pre 10 meseci stavljena u mirovanje.

- Sve i da ima neku aktivnu firmu, a nema, ne bi morao da je zatvara nego tek ako bi bio izabran. Predsednica Skupštine Ana Brnabić je to odlično objasnila, svi mogu da rade šta su radili do trenutka kada budu izabrani. U tom slučaju imaće rok od 15 dana da sve to reše - kaže ministar.

Foto: Printscreen/Video Plus

Zanimljivo mu je, kaže, da predstavnici opozicije koji su izneli prigovor na kandidaturu Garića, novinara Bojana Bilbije i još nekih, nisu spomenuli da glumica Gorica Popović koja je, takođe, kandidat za člana Saveta REM-a, ima firmu, kao i da je jedna kandidatkinja suvlasnica jedne televizije.

- REM je najveći poligon političkih igara. Zato se ovo i dešava. Politički gledano, tema REM-a je politička igra za neku vrstu moći. Možete da kažete da REM nema neku moć, ali iz moje perspektive, REM ima mnogo više moći nego što imam ja, može da ukida frekvencije, da kažnjava medije - rekao je Bratina.

On je kazao da se njegov posao svodi na praćenje donošenja medijskih zakona i na regulaciju u medijima.

- To je najbitniji posao. Ali da nekom (medijima) kažem radite ovako ili onako, to nisu moje nadležnosti. Mogu samo da apeujem da mediji međusobno razgovaraju, meni se čini da među domaćim medijima treba da postoji neka komunikacija, jer kako je moguće da je nešto na N1 crno, a na Informeru belo - rekao je on.

Komentarišući to što je nevladina organizacija Transparentnost Srbija Agenciji za sprečavanje korupcije podnela krivičnu prijavu protiv Bratine i ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića navodeći da su prekršili više odredbi Zakona o sprečavanju korupcije i da je Stanković potpisao pristupnicu pokretu za narod i državu u prostorijama Ministarstva informisanja, Bratina je rekao da Stanković to nije potpisao u ministarstvu i da ne vidi nikakav koruptivni momenat.

- Dejan Vuk Stanković je imao potrebu da postane član pokreta i da učestvuje jer je napisao budući program pokreta, koji je još u razradi. Bilo je sasvim uredno dati mu pristupnicu i on zna gde je predao. Ne vidim nikakav koruptivni momenat, niko ne može da mi zabrani da pričam sa ministrom prosvete - istakao je Bratina.

Kad je reč o situaciji u AP Kosovu i Metohiji i jučerašnjem protestu građana znog zauzimanja sportske hale u Leposaviću, gde je Bratina ranije bio direktor Instituta za srpsku kulturu, ukazujući da se mnoge odluke donose uz minimalnu podršku i postoji ozbiljan problem sa očuvanjem školstva i zdravstva u srpskim sredinama.