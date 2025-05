Dodala je da opozicija nastoji da predstavi da je najvažnija tema kojom se REM bavi kako mediji izveštavaju tokom izbornih kampanja, ali da to zapravo nije tako, s obzirom na to da birači ne glasaju na osnovu onoga što se emituje na televiziji.

"Kako izgleda programski sadržaj, da li emiteri ispunjavaju standarde, da li ima dovoljno kulturnog i obrazovnog programa – to je mnogo važnije od onoga na šta opozicija često ukazuje, a to je kako mediji izveštavaju tokom izbornih kampanja. Mislim da se preko medija ne može uticati na birače i da je to bio samo izgovor opozicije zašto su izgubili izbore. Ne mislim da je najvažniji monitoring medijske kampanje, iako REM to radi i radio je do sada, jer smatram da se time potcenjuju birači i njihova sposobnost da samostalno donesu odluke", navela je Brnabić.