Ministar bez portfelja Đorđe Milićević ocenio je danas da raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koje traže studenti blokaderi, ne bi doprinelo smirivanju situacije i rešenju krize, već bi, kako kaže, dovelo do još veće eskalacije.

- Zahtev za raspisivanje izbora nije došao iz insituticija već sa ulice, što je krajnje neprimereno. Raspisivanje izbora je institucionalno pitanje, a ne ulično pitanje. Srbija je ozbiljna država koja ne može biti politički poligon za eksperimente - rekao je on za Tanjug.

- Prelazak sa nazovite građanskog aktivizma ka političkom aktivizmu ne bi doveo do rešenja, već bi doveo do još veće ekslalacije, jer imate stav pomalo politički neukih mladih ljudi koji kažu da insistiraju na raspisivanju izbora, a na pitanje za izborne uslove kažu da će biti unapred pokradeni. Pojedini žele da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, a zapravo da se nikada ne održe - ocenio je on.