Milićević je za Tanjug rekao da je svima potpuno jasno da su studenti blokaderi zloupotrebljeni u političke svrhe i naveo da to dokazuje i poslednji, kako je rekao, "imaginarni predlog" nekakve grupacije za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

On je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu u okviru svenarodnog sabora u Nišu izašao sa jasnim stavom da nema više razmatranja bilo kakvih zahteva, već da se Srbija okreće onome što želi većina, a to je rast i razvoj.

Milićević je dodao i da su studenti blokaderi imali pruženu ruku od strane vlasti i da im je bio ponuđen dijalog, savetodavni referendum, kao i izbori, ali da su oni to odbili jer su se nadali da će 15. marta, kada su organizovali protest u Beogradu, doći do nasilne smene vlasti.

- Pomislili ste da će taj 15. mart biti dan D. Kad ste videli da narod neće obojenu revoluciju, da narod neće nasilno preuzimanje vlasti, onda je došlo do radikalizacije. Kada imate nemoć, kada imate pad intenziteta u tim protestima, onda se ide ka nekoj još većoj radikalizaciji. Nemoć vodi do veće radikalizacije i do većeg nasilja - rekao je Milićević.